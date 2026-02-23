Cristiano Ronaldo verkündet Zukunftsplan

Die turbulenten Tage rund um Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien scheinen vorerst beendet.

Der 41‑jährige Superstar kehrte nach drei Spielen Pause in die Startelf von Al Nassr zurück, traf beim 2:0‑Sieg gegen Al Fateh und sorgte anschließend selbst für Klarheit über seine Zukunft.

Auch Fans stellten sich öffentlich hinter ihren Kapitän und hielten Plakate mit seiner Rückennummer 7 in die Höhe.

"Ich fühle mich Saudi-Arabien zugehörig"

Ronaldo nahm danach der internationalen Gerüchteküche jeglichen Wind aus den Segeln. Im Gespräch mit dem saudischen Sender Thmanyah erklärte er: "Ich bin sehr glücklich. Ich fühle mich Saudi-Arabien zugehörig, habe hier mit meiner Familie und meinen Freunden große Wertschätzung erfahren und will deshalb bleiben."

Ronaldo steht seit 2023 bei Al Nassr unter Vertrag und führt das Team als Kapitän aufs Feld. In bislang 129 Pflichtspielen war er an 136 Treffern direkt beteiligt – und zeigt auch mit 41 Jahren eine beeindruckende Quote: In der aktuellen Saison hält er bei 20 Toren in 20 Spielen. Ronaldos Vertrag läuft noch bis 2027.

Mit dem Klub will er weiter um den noch ausstehenden Titel spielen: "Das Wichtigste ist, dass wir weiter um den Meistertitel kämpfen, wir stehen an der Spitze. Wir machen unseren Job, wir gewinnen, wir machen Druck, mal sehen, wie es am Ende der Saison aussieht."