NEWS

Milner über PL-Rekord: "Hoffe, nicht mehr gefragt zu werden"

James Milner hat die meisten Einsätze in der Geschichte der Premier League. Nun äußert er sich:

Milner über PL-Rekord: "Hoffe, nicht mehr gefragt zu werden" Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit Samstag hält James Milner den Rekord des Spielers mit den meisten Premier-League-Einsätzen.

Gegen Brentford absolvierte Milner seinen 654. Einsatz und überholt damit Gareth Barry in der ewigen Bestenliste.

"Es ist eine große Zahl, und es ist schön, diesen Rekord zu halten, aber es ist auch eine Gelegenheit, all den Menschen zu danken, die mir geholfen haben", sagt Milner der "BBC".

"Schön, wenn ich nicht mehr danach gefragt werde"

Nun will er sich weiter auf Brighton konzentrieren: "Um ehrlich zu sein, wäre es schön, wenn ich nicht mehr danach gefragt werden würde und mich auf meinen Fußball konzentrieren könnte. Das Wichtigste ist immer die Mannschaft".

"Ich möchte unbedingt für Brighton gute Leistungen bringen und die Saison stark beenden. Ich hoffe, dass die Leute sehen, dass ich immer noch einen Beitrag leisten kann."

"Läuft am meisten, sprintet am meisten"

Auch sein deutscher Trainer Fabian Hürzeler schwärmt beim "Kicker" vom 40-Jährigen: "Jede Woche und in jeder Trainingseinheit läuft er am meisten, sprintet am meisten, und daher ist es keine Überraschung, dass er zu solchen Leistungen fähig ist."

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

#19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
#19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Fan-Banner: So reagiert Oliver Glasner

Nach Fan-Banner: So reagiert Oliver Glasner

Premier League
4
Fans unzufrieden! Banner gegen Klub und Glasner

Fans unzufrieden! Banner gegen Klub und Glasner

Premier League
20
Wichtiger Dreier! Arsenal bezwingt Tottenham im Derby klar

Wichtiger Dreier! Arsenal bezwingt Tottenham im Derby klar

Premier League
Premier League LIVE: Tottenham - FC Arsenal

Premier League LIVE: Tottenham - FC Arsenal

Premier League
Liverpool siegt im Krimi von Nottingham

Liverpool siegt im Krimi von Nottingham

Premier League
Last-Minute-Sieg! Glasners Palace gelingt Befreiungsschlag

Last-Minute-Sieg! Glasners Palace gelingt Befreiungsschlag

Premier League
2
Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) James Milner