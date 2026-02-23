Milner über PL-Rekord: "Hoffe, nicht mehr gefragt zu werden"

Seit Samstag hält James Milner den Rekord des Spielers mit den meisten Premier-League-Einsätzen.

Gegen Brentford absolvierte Milner seinen 654. Einsatz und überholt damit Gareth Barry in der ewigen Bestenliste.

"Es ist eine große Zahl, und es ist schön, diesen Rekord zu halten, aber es ist auch eine Gelegenheit, all den Menschen zu danken, die mir geholfen haben", sagt Milner der "BBC".

"Schön, wenn ich nicht mehr danach gefragt werde"

Nun will er sich weiter auf Brighton konzentrieren: "Um ehrlich zu sein, wäre es schön, wenn ich nicht mehr danach gefragt werden würde und mich auf meinen Fußball konzentrieren könnte. Das Wichtigste ist immer die Mannschaft".

"Ich möchte unbedingt für Brighton gute Leistungen bringen und die Saison stark beenden. Ich hoffe, dass die Leute sehen, dass ich immer noch einen Beitrag leisten kann."

"Läuft am meisten, sprintet am meisten"

Auch sein deutscher Trainer Fabian Hürzeler schwärmt beim "Kicker" vom 40-Jährigen: "Jede Woche und in jeder Trainingseinheit läuft er am meisten, sprintet am meisten, und daher ist es keine Überraschung, dass er zu solchen Leistungen fähig ist."