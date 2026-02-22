FC Barcelona FC Barcelona FCB
NEWS

Barcelona nutzt Real-Patzer und springt an die Spitze

Real patzt, Barcelona liefert: Die Katalanen sind nach einem souveränen Heimsieg wieder Tabellenführer.

Barcelona nutzt Real-Patzer und springt an die Spitze



Am 25. Spieltag von LaLiga nutzt der FC Barcelona den Ausrutscher von Real Madrid und setzt sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen Levante wieder an die Tabellenspitze.

Fast der Schock nach 18 Sekunden: Barcelona verschläft den Anpfiff komplett, Carlos Álvarez dringt in den Strafraum ein, schließt aus kurzer Distanz jedoch zu unplatziert auf Joan García ab. Barca kommt mit dem Schreck davon.

Die Antwort folgt prompt. Nach einer kurz ausgespielten Ecke kombiniert sich Barcelona um den Strafraum. Eric García legt quer auf Marc Bernal, der aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einschiebt (3.).

In der Folge vergeben Raphinha und Lewandowski eine Doppelchance (8.), Levante lässt auf der Gegenseite ebenfalls eine große Möglichkeit liegen (15.). Ein Chip von João Cancelo klatscht zudem an den Pfosten (27.).

Barca gibt sich keine Blöße

In der 32. Minute fällt das 2:0. Cancelo chippt den Ball perfekt in den Lauf von Frenkie de Jong, der mit dem ersten Kontakt flach in die linke Ecke abschließt (32.).

Auch nach der Pause bleibt Barcelona dominant. Eric García köpft knapp vorbei (51.), Raphinha und Lewandowski spielen eine aussichtsreiche Situation zu kompliziert aus (64.).

In der 81. Minute sorgt Joker Fermín López endgültig für klare Verhältnisse. Nach einer kurz ausgeführten Ecke nimmt er aus rund 23 Metern Maß und hämmert den Ball in die rechte Torecke. Vom Innenpfosten springt die Kugel unhaltbar ins Netz -– 3:0 (81.).

Kurz vor Schluss verhindert Levante-Keeper Ryan mit zwei starken Paraden gegen Raphinha und Fermín sogar noch ein höheres Ergebnis (89.).

Barcelona wackelt früh, nutzt aber am Ende mehr als verdient den Patzer des Erzrivalen Real Madrid aus und liegt in der Tabelle einen Punkt vor den "Königlichen". Levante bleibt Vorletzter.

