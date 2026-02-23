Ex-Salzburger Sesko schießt United bei Everton zum Sieg

In der 27. Runde der Premier League ringt Manchester United den Everton FC im Hill Dickinson Stadium knapp mit 1:0 nieder.

Carricks Truppe festigt damit den vierten Tabellenplatz, während die Hausherren auf Rang neun abrutschen.

Torlose erste Hälfte

Bei widrigen Wetterverhältnissen finden beide Teams nur langsam ihren Rhythmus.

Amad Diallo verzeichnet einen frühen Warnschuss für United (4.). Everton kommt besser ins Spiel und James Garner hat die beste Möglichkeit, doch sein Versuch wird pariert (39.). Die erste Halbzeit bleibt torlos.

Joker Sesko sticht

Everton startet druckvoll in die zweite Hälfte, Harrison Armstrong scheitert aber am United-Schlussmann (46.). Die Hausherren erarbeiten sich eine deutliche Überlegenheit bei Standards, doch mitten in dieser Phase beweist der United-Coach ein goldenes Händchen: Der eingewechselte Benjamin Sesko trifft nach Vorarbeit von Bryan Mbeumo zur 0:1-Führung (71.).

In der Schlussphase wirft Everton alles nach vorne, doch Michael Keane (83.) und der eingewechselte Tyrique George (90.+3) finden ihren Meister im United-Torwart.

Mit diesem Sieg untermauert Manchester United seine Champions-League-Ambitionen und baut das Punktekonto auf 48 Zähler aus.

Für Everton bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um das obere Mittelfeld. Das Team fällt punktgleich mit Fulham auf den neunten Platz zurück.