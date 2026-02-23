Nach Fan-Banner: So reagiert Oliver Glasner

Oliver Glasner und Crystal Palace durchleben gerade keine einfache Phase. Am Wochenende gelang zumindest zuhause gegen Schlusslicht Wolverhampton der zweite Sieg im Kalenderjahr 2026.

Während der Partie kam es dabei zu Fan-Protesten. Anhänger der "Eagles" hielten ein Banner mit der Aufschrift "Opportunities missed – Board inept - Fans disrespected - Glasner finished" in die Höhe und machten damit ihrem Unmut Luft.

Auf Deutsch: (Verpasste Chancen – Vorstand unfähig – Fans respektlos behandelt – Glasner fertig). Hier nachlesen >>>

Das sagt Glasner

Im Anschluss an das Spiel äußerte sich Glasner gegenüber "Sky Sports" und kann die Kritik durchaus nachvollziehen: "Das ist in Ordnung. Die Fans sind genauso enttäuscht wie wir und können nicht direkt mit uns sprechen, daher ist dies ihre Gelegenheit, ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen."

Der Österreicher sagte weiter: "Andererseits haben sie die Mannschaft bis zum Schluss unterstützt, und deshalb denke ich, dass sie uns zum Sieg verholfen haben."