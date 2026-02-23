NEWS

Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Bremen schlittert weiter in den Abstiegskampf. Kapitän Marco Friedl zieht eine klare Bilanz.

Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit dem 7. November hat Werder Bremen kein Spiel mehr in der Bundesliga gewonnen und steht seit der Niederlage gegen St. Pauli (Spielbericht hier nachlesen >>>) auf einem direkten Abstiegsplatz.

"Ich habe oft richtige und passende Worte, heute bin ich schon sehr sprachlos, weil ich es nicht vorhersehen konnte, dass das Spiel so endet", sagt ÖFB-Legionär Marco Friedl beim "Kicker".

Backhaus-Fehler leitet Niederlage ein

Ausgangspunkt der Niederlage war ein schwerer Fehler von Bremen-Schlussmann Backhaus.

Seinen Keeper nimmt Friedl aber in Schutz: "Wenn du einen Fehler machst, dann fühlt es sich scheiße an. Mio hat über die Saison unglaublich gute Spiele gemacht und uns oft den Arsch gerettet. Das passiert."

"Selbstvertrauen haben wir aktuell null Komma null - und das sieht man auch. Vorn kriegen wir den Ball nicht rein und hinten kriegen wir aus den dümmsten Situationen Gegentore", fasst Friedl die aktuelle Lage zusammen.

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

48 Bilder

Mehr zum Thema

Bremen rutscht nach Niederlage auf direkten Abstiegsplatz

Bremen rutscht nach Niederlage auf direkten Abstiegsplatz

Deutsche Bundesliga
8
Deutsche Bundesliga LIVE: St. Pauli - Werder Bremen

Deutsche Bundesliga LIVE: St. Pauli - Werder Bremen

Deutsche Bundesliga
Stöger-Assist reicht nicht! Freiburg schlägt Gladbach

Stöger-Assist reicht nicht! Freiburg schlägt Gladbach

Deutsche Bundesliga
Edin Dzeko gab Wolfsburg einen Korb

Edin Dzeko gab Wolfsburg einen Korb

Deutsche Bundesliga
5
Das sind die Halbfinal-Partien des DFB-Pokals

Das sind die Halbfinal-Partien des DFB-Pokals

International
Cristiano Ronaldo verkündet Zukunftsplan

Cristiano Ronaldo verkündet Zukunftsplan

International
Nach Fan-Banner: So reagiert Oliver Glasner

Nach Fan-Banner: So reagiert Oliver Glasner

Premier League
4

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) SV Werder Bremen Marco Friedl FC St. Pauli Daniel Thioune