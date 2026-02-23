Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Seit dem 7. November hat Werder Bremen kein Spiel mehr in der Bundesliga gewonnen und steht seit der Niederlage gegen St. Pauli (Spielbericht hier nachlesen >>>) auf einem direkten Abstiegsplatz.

"Ich habe oft richtige und passende Worte, heute bin ich schon sehr sprachlos, weil ich es nicht vorhersehen konnte, dass das Spiel so endet", sagt ÖFB-Legionär Marco Friedl beim "Kicker".

Backhaus-Fehler leitet Niederlage ein

Ausgangspunkt der Niederlage war ein schwerer Fehler von Bremen-Schlussmann Backhaus.

Seinen Keeper nimmt Friedl aber in Schutz: "Wenn du einen Fehler machst, dann fühlt es sich scheiße an. Mio hat über die Saison unglaublich gute Spiele gemacht und uns oft den Arsch gerettet. Das passiert."

"Selbstvertrauen haben wir aktuell null Komma null - und das sieht man auch. Vorn kriegen wir den Ball nicht rein und hinten kriegen wir aus den dümmsten Situationen Gegentore", fasst Friedl die aktuelle Lage zusammen.