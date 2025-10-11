Suche
    Neuer Angreifer? Barca beobachtet LaLiga-Senkrechtstarter

    Die Katalanen befinden sich auf der Suche nach einem Lewandowski-Nachfolger. In den Fokus rückt nun ein Levante-Shootingstar.

    Was bringt die Zukunft für den FC Barcelona?

    Der spanische Topklub befindet sich auf der Suche nach einem langfristigen Nachfolger von Stürmerstar Robert Lewandowski. Auch wenn der 37-jährige Pole bereits vier Ligatreffer in sieben Spielen erzielte, stand er nur dreimal in der Startformation. 

    Für den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag besitzen die Katalanen zwar eine Verlängerungsoption. Trotzdem werden die Rufe nach einem neuen Stürmer immer lauter. 

    Senkrechtstarter von Levante im Visier

    Wie die "Mundo Deportivo" nun berichtet, soll Barca Interesse an Karl Etta Eyong von UD Levante haben. Schon im Sommer war "Blaugrana" am 21-jährigen Kameruner dran, stattdessen zog es ihn aber für drei Millionen Euro vom FC Villareal zu Levante. 

    Eyong überzeugte auf Anhieb und kam in acht Ligaspielen auf fünf Tore und drei Vorlagen. In seinem bis 2029 gültigen Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verankert. 

    Doch neben Barca sollen auch einige nicht namentlich genannte englische Vereine am Senkrechtstarter interessiert sein. 

