Sensation ist perfekt! Fischer-Dorf Mjällby schwedischer Meister

Mjällby AIF hat es geschafft: Der Klub macht sich mit einem 2:0-Auswärtssieg bei IFK Göteborg erstmals zum schwedischen Meister!

Drei Runden vor Ende beträgt der Vorsprung auf Hammarby IF uneinholbare elf Punkte. Titelverteidiger Malmö ist sogar 21 Zähler zurück.

Mjällby, am südlichen Ende Schwedens gelegen, zählt gerade einmal 1.485 Einwohner und ist damit die kleinste Ortschaft, die in den größeren UEFA-Nationen jemals einen Meister stellte. Die Heimspiele steigen allerdings in der ähnlich kleinen Nachbargemeinde Hällevik.

Der Verein stand vor nicht einmal zehn Jahren vor dem Bankrott und schaffte erst 2018 den Aufstieg in die Zweitklassigkeit, marschierte aber überraschend durch und wurde in den letzten fünf Jahren zweimal Fünfter der Allsvenskan. Nun gelang erstmals der ganz große Wurf.