Mbappé erlöst Real Madrid spät gegen dezimiertes Getafe

Am neunten Spieltag der spanischen LaLiga feiert Real Madrid einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Getafe CF. D

Die erste Halbzeit im Coliseum Alfonso Pérez bleibt torlos, obwohl die Gäste aus Madrid von Beginn an das Spielgeschehen kontrollieren.

Die Überlegenheit von Real spiegelt sich in 20 Schussversuchen wider, während Getafe über die gesamte Spieldauer keinen einzigen Abschluss auf das Tor von Thibaut Courtois zustande bringt.

Real drängt auf Führung

Getafe-Schlussmann David Soria avanciert zum besten Mann der Hausherren und pariert Versuche von Kylian Mbappé (8.), Rodrygo (42.) und Franco Mastantuono (44.). Kurz vor dem Pausenpfiff entschärft Soria auch einen Freistoß von ÖFB-Legionär David Alaba (45.+2), der zur Halbzeit für Raul Asencio in der Kabine bleibt.

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen: Real Madrid drängt, doch die Mannschaft von Trainer Pepe Bordalas verteidigt weiterhin leidenschaftlich.

Die Partie wird zunehmend hitziger, was in einer turbulenten Schlussphase gipfelt. Zuerst muss der erst in der 76. Minute eingewechselte Allan Nyom nach einem Foul mit glatt Rot vom Platz (77.).

Mbappe erlöst Real

In Überzahl erhöht das Starensemble aus Madrid den Druck und wird prompt belohnt: Nach Vorlage von Arda Güler erzielt Kylian Mbappé den längst überfälligen Führungstreffer (80.). Für Getafe kommt es aber noch dicker, als auch Alejandro San Cristobal Sanchez nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Feld muss (84.).

In doppelter Unterzahl haben die Hausherren in den Schlussminuten nichts mehr entgegenzusetzen.