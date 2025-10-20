NEWS

Ex-Real-Profi erleidet Schlaganfall

Royston Drenthe wurde am Freitag aufgrund eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Er sei "in besten Händen", heißt es in der öffentlichen Stellungnahme.

Der frühere niederländische Fußballprofi Royston Drenthe befindet sich nach einem Schlaganfall in stationärer Behandlung. Das gab der FC De Rebellen, ein Veteranen-Team ehemaliger niederländischer und belgischer Fußballer, am Sonntag bekannt.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag. "Er wird gut versorgt und ist in besten Händen", heißt es in der Stellungnahme des Veteranen-Teams.

"Das Team und alle Beteiligten hoffen auf eine schnelle Genesung. Roystons Familie bittet in dieser Zeit um Ruhe und Privatsphäre, damit sie ihm die nötige Unterstützung und den Freiraum für seine Genesung geben können", so der FC De Rebellen weiter.

Im Jahr 2023 beendete der mittlerweile 38-Jährige seine aktive Profilaufbahn. Er wurde in der Jugend von Feyenoord Rotterdam ausgebildet und spielte unter anderem für Real Madrid und den FC Everton.

