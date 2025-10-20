Auswechslung! Erneute Verletzungssorgen bei David Alaba?

Gibt es erneut Grund zur Sorge bei ÖFB-Kapitän David Alaba?

Zuletzt hatte der Innenverteidiger immer wieder mit Wehwehchen zu kämpfen. Nun könnte dem 33-Jährigen ein neuerlicher Ausfall drohen. Denn beim 1:0-Sieg von Real Madrid über Getafe musste der ÖFB-Star nach der Pause verletzungsbedingt in der Kabine bleiben.

"Alaba hat in der Wade etwas gespürt, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen. Morgen werden wir mehr wissen", so Cheftrainer Xabi Alonso nach der Partie.

Erstmals seit längerer Zeit wieder in der Startelf

In der Liga durfte er sich gegen Getafe erstmals seit längerer Zeit wieder in der Startelf versuchen, von neun Meisterschaftspartien bekam er nur in drei Einsatzminuten. In der "Königsklasse" hatte Alaba zuletzt beim 5:0 bei Kairat Almaty seinen einzigen 90-Minuten-Einsatz in der laufenden Saison.

Alaba hatte im Jänner nach 13 Monaten Pause sein Comeback nach einer schweren Knieverletzung samt Kreuzbandriss gegeben. Seither kämpfte der 33-jährige Wiener immer wieder mit muskulären Problemen in seinem linken Bein. Einer Adduktorenverletzung folgte im April ein neuerlich operierter Meniskusriss, bei der Klub-WM im Sommer machte ihm dann eine Wadenverletzung zu schaffen. Nun zwickt die Wade wieder.