    news

    Kontakt aufgenommen? Real will Superstar Erling Haaland

    Laut einem Medienbericht sollen die "Königlichen" Gespräche mit den Vertretern des ehemaligen Salzburgers aufgenommen haben.

    Kontakt aufgenommen? Real will Superstar Erling Haaland Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Zieht es Erling Haaland in die spanische Hauptstadt?

    Der Stürmerstar steht bei Manchester City eigentlich noch bis Sommer 2034 unter Vertrag. Trotzdem ist der ehemalige Salzburger begehrt. So soll unter anderem der FC Barcelona seine Fühler nach dem 25-jährigen Norweger ausgestreckt haben (Alle Infos >>>).

    Wie das Portal "Caught Offside" nun berichtet, hat der große Rivale Real Madrid mit den Verantwortlichen des Stürmers Kontakt aufgenommen und wohl über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen.

    Haaland in Topform

    Gerade wenn Vinicius Junior die "Königlichen" verlassen sollte, könnten die Gerüchte um Haaland nochmal an Fahrt aufnehmen. 

    Auch in der laufenden Saison ist der Norweger wieder in absoluter Topform. In sieben Ligaspielen erzielte der Stürmer bereits neun Treffer. 

