Elche erkämpft sich Remis gegen Bilbao

Am neunten Spieltag der spanischen LaLiga trennen sich der Elche CF und Athletic Bilbao im Estadio Martínez Valero mit einem 0:0.

Von Beginn an übernimmt die Heimmannschaft die Kontrolle und diktiert mit hohem Ballbesitz das Tempo. Trotz der spielerischen Überlegenheit kommt die Sarabia-Elf in der Anfangsphase aber nur zu wenigen zwingenden Chancen.

In der 21. Minute prüft Stürmer Rafa Mir mit einem Schuss aufs Tor erstmals Bilbao-Schlussmann Unai Simon, nur eine Minute später verfehlt ein Versuch von Martim Neto das Gehäuse (22.). Die Gastgeber üben durch mehrere Eckbälle weiter Druck aus, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen.

Die von Ernesto Valverde trainierten Gäste aus dem Baskenland konzentrieren sich auf die Defensive und lauern auf Konter, werden bei ihren Vorstößen aber wiederholt durch Abseitsentscheidungen gestoppt. Folgerichtig geht es torlos in die Kabinen.

Williams-Brüder kommen zur Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel setzt sich das Spielgeschehen ähnlich fort. Valverde versucht zwar mit der Einwechslung von Inaki und Nico Williams zur Halbzeitpause, neue Impulse in der Offensive zu setzen, doch seine Mannschaft kann im Angriff kaum Akzente setzen.

Elche drängt weiterhin auf den Führungstreffer und bleibt das gefährlichere Team. In der 67. Minute scheitert Andre Silva mit einem platzierten Schuss an Torhüter Simon. Auch der eingewechselte Rodrigo Mendoza Martinez Moya findet kurz vor Schluss mit seinem Abschluss aus aussichtsreicher Position seinen Meister im gegnerischen Torwart (85.).

Bilbao verzeichnet seinen einzigen Torschuss erst in der Nachspielzeit, bringt die aufmerksame Abwehr von Elche damit aber nicht in Bedrängnis.

Am Ende steht für Elche, angesichts von zwölf Torschüssen und 67 Prozent Ballbesitz, ein enttäuschendes Unentschieden.

Der österreichische Verteidiger David Affengruber steht aufgrund seiner Rot-Sperre bei diesem Spiel nicht im Kader von Elche CF. Beide Mannschaften verpassen es, sich in der Tabelle entscheidend zu verbessern und bleiben im dichten Mittelfeld der Liga.