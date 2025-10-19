159 Millionen Euro! Barca muss massiv Transferschulden abbezahlen

Der FC Barcelona hat bei der Jahreshauptversammlung die Transferschulden der vergangenen Jahre offengelegt.

Wie "Barcawelt" schreibt, hat der Klub 159 Millionen Euro an Transferschulden offengelegt - 140 Millionen müssen demnach noch in dieser Saison beglichen werden.

24 Klubs warten auf Geld von Barca

Insgesamt warten noch 24 Klubs (unter anderem auch Ausbildungsentschädigungen) für zwölf Spieler - elf Männer und eine Frau - auf die volle Ablöse. So sollen unter anderem noch die Summen bei Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Dani Olmo und Ferran Torres beglichen werden.

Besser sieht es indes in Sachen Gesamtschulden aus: Da haben die Katalanen die Schuldenlast um 90 Millionen Euro auf 469 Millionen senken können.

Sportlich läuft es dagegen besser: Mit dem Last-Minute-Sieg über Girona hat die Truppe von Hansi Flick - zumindest vorübergehend - die Tabellenführung übernommen.