NEWS

159 Millionen Euro! Barca muss massiv Transferschulden abbezahlen

Dass der FC Barcelona Transferschulden hat, ist ein offenes Geheimnis. Jetzt gibt es eine Zahl dazu: 159 Millionen Euro sind noch offen.

159 Millionen Euro! Barca muss massiv Transferschulden abbezahlen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona hat bei der Jahreshauptversammlung die Transferschulden der vergangenen Jahre offengelegt.

Wie "Barcawelt" schreibt, hat der Klub 159 Millionen Euro an Transferschulden offengelegt - 140 Millionen müssen demnach noch in dieser Saison beglichen werden.

24 Klubs warten auf Geld von Barca

Insgesamt warten noch 24 Klubs (unter anderem auch Ausbildungsentschädigungen) für zwölf Spieler - elf Männer und eine Frau - auf die volle Ablöse. So sollen unter anderem noch die Summen bei Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Dani Olmo und Ferran Torres beglichen werden.

Besser sieht es indes in Sachen Gesamtschulden aus: Da haben die Katalanen die Schuldenlast um 90 Millionen Euro auf 469 Millionen senken können.

Sportlich läuft es dagegen besser: Mit dem Last-Minute-Sieg über Girona hat die Truppe von Hansi Flick - zumindest vorübergehend - die Tabellenführung übernommen.

Mehr zum Thema

Elche erkämpft sich Remis gegen Bilbao

Elche erkämpft sich Remis gegen Bilbao

La Liga
Barca feiert Last-Minute-Sieg über Girona

Barca feiert Last-Minute-Sieg über Girona

La Liga
2
Premier League LIVE: FC Liverpool - Manchester United

Premier League LIVE: FC Liverpool - Manchester United

Premier League
"Eines meiner besten Spiele" - Kane glänzt bei Bayern-Sieg

"Eines meiner besten Spiele" - Kane glänzt bei Bayern-Sieg

Deutsche Bundesliga
Später Ausgleich! Nürnberg kommt nicht über Remis hinaus

Später Ausgleich! Nürnberg kommt nicht über Remis hinaus

International
Poschs Como überrascht Juventus mit souveränem Heimsieg

Poschs Como überrascht Juventus mit souveränem Heimsieg

Serie A
Müller kann Vancouver-Niederlage nicht abwenden

Müller kann Vancouver-Niederlage nicht abwenden

International
1
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division