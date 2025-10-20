NEWS

Nicht Hasenhüttl! Ex-Flick-Co übernimmt Rangers

Der Deutsche Danny Röhl wird neuer Trainer der Glasgow Rangers.

Die Glasgow Rangers haben am Montag den Deutschen Danny Röhl als Trainer-Nachfolger des vor zwei Wochen entlassenen Russell Martin verpflichtet.

Der 36-jährige Röhl war bis Juli Coach beim englischen Fußball-Zweitligisten Sheffield Wednesday. Zuvor hatte er als Co-Trainer des damaligen DFB-Teamchefs Hansi Flick gearbeitet.

Martin war am 5. Oktober nach einem missglückten Saisonstart der Rangers in der schottischen Liga und in der Europa League, in der man Genk und Sturm Graz unterlag, nach nur fünf Monaten im Amt gefeuert worden.

