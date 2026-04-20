David Alaba winkt Transfer zu Topklub - England oder Italien?

Der Vertrag von ÖFB-Kapitän David Alaba bei Real Madrid läuft im Sommer aus, dann wird der Wiener wohl die spanische Hauptstadt verlassen.

Dabei warten auf den Österreicher nach wie vor spannende Offerten. Wie Rob Dawson von "ESPN" berichtet, interessiere sich Manchester United für die Dienste des Verteidigers. Die "Red Devils" sind aktuell Dritter in der Premier League.

Aber auch anderswo könnte Alaba bei einem Topklub landen. Laut dem italienischen Portal "CSI Lecco" könne sich auch AC Milan (Zweiter in der Serie A) einen Transfer des Abwehr-Manns vorstellen. Dort wäre eine Reunion mit Luka Modric möglich. Der Kroate (40) könnte ein weiteres Jahr dranhängen >>>