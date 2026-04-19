Diese ÖFB-Spieler wurden in den Top-5-Ligen Meister

Schon am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker) könnte Konrad Laimer mit dem FC Bayern den Meistertitel in Deutschland fixieren.

Anlässlich dazu stellt dir LAOLA1 alle heimischen Meister in den Top-5-Ligen vor!

Als Grenze haben wir das Jahr 1963 festgelegt, denn da wurde die Deutsche Bundesliga das erste Mal ausgetragen. Die Ligue 1 fehlt in der Auflistung, da es dort ab 1963 keinen heimischen Fußballer gab, der über den Meistertitel jubeln durfte.

Zudem gilt es zu beachten, dass nur Spieler, die in der jeweiligen Saison auch zumindest einen Einsatz gehabt haben, in den kommenden Slides erscheinen.

Trotzdem wollen wir auch jene ohne Einsatz nicht außen vor lassen: So war etwa Alexander Manninger in der Spielzeit 2011/12 Teil des Meisterkaders von Juventus Turin - er saß vier Mal auf der Bank. 2014/15 war der einstige Austria-Keeper Ivan Lucic bei Bayern München unter Vertrag und durfte ebenso über den Meistertitel jubeln, selbiges gilt für Alessandro Schöpf ein Jahr zuvor.