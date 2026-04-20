Der Kosovo schaffte unter Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda sensationell den Sprung ins Finale der Playoffs um die WM, verpasste diese aber wegen einer knappen 0:1-Pleite gegen Türkei knapp.

Neben Ex-Austrianer Fisnik Asllani macht im Sturm vor allem Routinier Vedat Muriqi auf sich aufmerksam. Laut eines Berichs der katalanischen "Sport" soll sich der FC Barcelona um den Mallorca-Stürmer bemühen.

Top-4-Torjäger in Europa

In der Hauptstadt Kataloniens läuft im Sommer der Vertrag von Robert Lewandowski aus, zuletzt wurde vermehrt Atleticos Julian Alvarez gehandelt.

Verglichen dazu wirkt der Vizekapitän Kosovos wie eine billigere Variante. Bezüglich Tore kann er den Argentinier (acht Tore) aber deutlich überbieten. Mit 21 Treffern ist der 31-Jährige knapp hinter Kylian Mbappe Zweiter in der Torjägerliste. Lamine Yamal (15 Treffer) und Robert Lewandowski (Zwölf Treffer) können ihm in dieser Kategorie ebenso wenig das Wasser reichen.

Im Kampf um den Goldenen Schuh ist Muriqi hinter Harry Kane, Kylian Mbappe und Erling Haaland Vierter.

Seit 2022 läuft Muriqi für Mallorca auf, erzielte in 148 Spielen 56 Treffer. Auch Nationalteamkollege und Ex-Austrianer Fisnik Asllani gilt als Kandidat beim FC Barcelona >>>

Muriqi hat auf Mallorca noch bis 2029 einen Vertrag, der Inselklub steckt aktuell im Abstiegskampf.