Nächster Transfercoup: Real Madrid holt französischen WM-Fahrer

Real Madrid angelt sich den nächsten Neuzugang für die kommende Saison.

Wie die "Königlichen" am Donnerstag vermelden, wechselt Innenverteidiger Ibrahima Konaté (27) wie erwartet ablösefrei in die spanische Hauptstadt.

Der französische Nationalspieler hatte seinen auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool zuvor nicht verlängert und unterschreibt in Madrid einen Kontrakt über vier Jahre bis zum 30. Juni 2030. Medienberichten zufolge soll das Arbeitspapier zudem eine Option auf ein weiteres Jahr enthalten.

Defensivumbruch bei Real

Konaté absolvierte 158 Spiele für die Reds, stand mit ihnen im Champions-League-Finale 2022 und gewann in der Saison 2024/25 die Premier League. Dennoch folgt nun der Abschied des französischen WM-Teilnehmers.

Er ist damit der nächste Neuzugang im Zuge des Defensivumbruchs bei Real Madrid, nachdem unter anderem auch David Alaba den Klub verlassen hat. Mit Antonio Rüdiger hat ein anderer Innenverteidiger hingegen kürzlich verlängert.