NEWS

Nächster Transfercoup: Real Madrid holt französischen WM-Fahrer

Die "Königlichen" stellen den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vor. Zuletzt spielte der Innenverteidiger in England.

Nächster Transfercoup: Real Madrid holt französischen WM-Fahrer Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Real Madrid angelt sich den nächsten Neuzugang für die kommende Saison.

Wie die "Königlichen" am Donnerstag vermelden, wechselt Innenverteidiger Ibrahima Konaté (27) wie erwartet ablösefrei in die spanische Hauptstadt.

Der französische Nationalspieler hatte seinen auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool zuvor nicht verlängert und unterschreibt in Madrid einen Kontrakt über vier Jahre bis zum 30. Juni 2030. Medienberichten zufolge soll das Arbeitspapier zudem eine Option auf ein weiteres Jahr enthalten.

Defensivumbruch bei Real

Konaté absolvierte 158 Spiele für die Reds, stand mit ihnen im Champions-League-Finale 2022 und gewann in der Saison 2024/25 die Premier League. Dennoch folgt nun der Abschied des französischen WM-Teilnehmers.

Er ist damit der nächste Neuzugang im Zuge des Defensivumbruchs bei Real Madrid, nachdem unter anderem auch David Alaba den Klub verlassen hat. Mit Antonio Rüdiger hat ein anderer Innenverteidiger hingegen kürzlich verlängert.

Die Fußballer mit den meisten Spielen für einen Verein

#26 - Neville Southall - 751 Spiele
#24 - Jean-Luc Ettori - 755 Spiele

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Real löst wohl Vertrag mit Mittelfeldspieler auf

Real löst wohl Vertrag mit Mittelfeldspieler auf

La Liga
Offiziell! Real Madrid holt neuen Mittelfeldstar

Offiziell! Real Madrid holt neuen Mittelfeldstar

La Liga
6
Wechselt ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda nach England?

Wechselt ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda nach England?

Serie A
Bericht: Austria gibt Angebot für Ex-Dortmund-Junior ab

Bericht: Austria gibt Angebot für Ex-Dortmund-Junior ab

Bundesliga
1
Austria Wien verlängert offenbar mit Abwehrspieler

Austria Wien verlängert offenbar mit Abwehrspieler

Bundesliga
3
Für Mittelfeld-Juwel! Schicker plant neuen Rekordtransfer

Für Mittelfeld-Juwel! Schicker plant neuen Rekordtransfer

Deutsche Bundesliga
4
Bayern oder Real? Deschamps mit klarem Rat an Olise

Bayern oder Real? Deschamps mit klarem Rat an Olise

FIFA WM

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Liverpool Real Madrid Gerüchteküche Transfermarkt Ibrahima Konate