Offiziell! Real Madrid holt neuen Mittelfeldstar

Bernardo Silva wechselt zu Real Madrid!

Das gab der spanische Hauptstadtklub am Mittwoch offiziell bekannt. Der portugiesische Nationalspieler kommt ablösefrei von Manchester City und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler ist nach Marc Cucurella (für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea) der zweite Neuzugang. Mit Ibrahima Konate und Denzel Dumfries stehen zudem zwei weitere Verpflichtungen vor einer Verkündung.

460 Spiele für Manchester City

Bernardo Silva verlässt nach neun Jahren die "Citizens" und wagt nochmal ein neues Abenteuer in Spanien. Insgesamt absolvierte er für City 460 Spiele, kommt dabei auf 76 Tore und 77 Vorlagen.

Neben Real waren auch der FC Barcelona und Klubs aus seiner Heimat Portugal am 31-Jährigen dran. Am Ende machten die "Königlichen" das Rennen.