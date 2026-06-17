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Real löst wohl Vertrag mit Mittelfeldspieler auf

Der 29-jährige Spanier kam 2017 nach Madrid. Jetzt könnte es ihn zu seinem Ex-Verein ziehen.

Real löst wohl Vertrag mit Mittelfeldspieler auf Foto: © IMAGO / Pressinphoto
Textquelle: © LAOLA1
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Dani Ceballos und Real Madrid werden wohl getrennte Wege gehen!

Wie die spanische "as" berichtet, plant der Verein den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler vorzeitig aufzulösen. Der 29-jährige Spanier wäre eigentlich noch bis Sommer 2027 beim Hauptstadtklub unter Vertrag gestanden.

Ceballos möchte laut dem Bericht zu seinem Ex-Klub Real Betis zurückkehren, heißt es.

Mit Bernardo Silva haben die "Königlichen" am Mittwoch bereits einen neuen Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen. >>>

Meist nur Rotationsspieler

Der 13-fache spanische Nationalspieler wechselte 2017 vom Klub aus Sevilla für 17 Millionen Euro nach Madrid. Von 2019 bis 2021 kickte er auf Leihbasis für den FC Arsenal.

Für Real machte Ceballos insgesamt 215 Spiele, kam dabei auf sieben Tore und 16 Vorlagen. Er gewann dabei drei Mal die UEFA Champions League (2018, 2022 und 2024). Für die "Gunners" absolvierte er 77 Partien.

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