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Für Mittelfeld-Juwel! Schicker plant neuen Rekordtransfer

Die TSG Hoffenheim will wohl einen talentierten Mittelfeldspieler nach Deutschland locken. Dafür wäre eine Rekordablöse nötig.

Für Mittelfeld-Juwel! Schicker plant neuen Rekordtransfer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Andreas Schicker und die TSG Hoffenheim sind bereits voll in den Planungen für die anstehende Bundesliga-Saison!

Mit ÖFB-Legionär Patrick Wimmer (10 Mio.), Mats Rots (12 Mio.), Cajetan Lenz (10 Mio.) und Alessandro Vogt (2,7 Mio.) hat der deutsche Bundesligist bereits vier Neuzugänge präsentiert.

Erste Gespräche

Ein neuer Mittelfeldspieler ist wohl in Planung. Laut der "Bild" plant der Klub eine Verpflichtung von Nathan De Cat. Der 17-jährige Mittelfeldspieler steht aktuell noch bei RSC Anderlecht unter Vertrag. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.

Der junge Belgier hat eine rasante Entwicklung genommen, machte in der abgelaufenen Saison 46 Pflichtspiele (drei Tore, fünf Vorlagen) für den belgischen Klub.

Neuer Rekordtransfer?

Neben der TSG haben in den letzten Wochen und Monaten auch europäische Topklubs wie Manchester City und Chelsea, sowie die Ligarivalen Bayern, BVB und RB Leipzig den Youngster beobachtet. Dem Vernehmen nach beträgt das Preisschild wohl 25 Millionen Euro.

Damit wäre De Cat der neue Rekordtransfer der Hoffenheimer. Teuerster Neuzugang der Klubgeschichte ist bisher Adam Hlozek, der 2024 für 18 Millionen Euro aus Leverkusen kam.

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