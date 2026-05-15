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Nach Kabinen-Eklat: Klubs bringen sich bei Valverde in Stellung

Diverse internationale Topklubs beobachten die Situation bei Real Madrid genau. Im Fokus dabei: Federico Valverde.

Nach Kabinen-Eklat: Klubs bringen sich bei Valverde in Stellung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bei Real Madrid geht es aktuell drunter und drüber!

Die "Königlichen" werden die Saison 2025/26 erneut titellos beenden. Zudem sorgt der Klub intern immer wieder für negative Schlagzeilen. Zuletzt gerieten dabei die Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni und Federico Valverde aneinander >>>

Auch zwischen Trainer Alvaro Arbeloa und Superstar Kylian Mbappe herrscht dicke Luft (Alle Infos >>>).

Valverde begehrt

Diverse Topklubs in Europa wollen das Chaos bei Real Madrid nun ausnutzen und haben sich bei Mittelfeldstar Valverde erkundigt. Vor allem Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain soll laut der "AS" informellen Kontakt aufgenommen haben.

Laut dem "Mirror" sollen aber auch Manchester United und Manchester City Interesse am Mittelfeld-Allrounder haben.

Der 26-Jährige hat in der spanischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2029 und will laut der "AS" aktuell bei Real bleiben. Im Falle eines Abgangs gäbe es aber wohl genügend Interessenten.

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