Alaba mit Startelf-Comeback bei brisantem Real-Heimsieg

Real Madrid feiert am 36. Spieltag von LaLiga einen souveränen 2:0-Sieg gegen Fixabsteiger Real Oviedo.

ÖFB-Kapitän David Alaba steht gegen das Schlusslicht zum ersten Mal seit Anfang März wieder in der Real-Startelf und spielt durch. Der Innenverteidiger ist für die Königlichen erst zum dritten Mal in dieser Saison über die vollen 90 Minuten im Einsatz.

Auf dem Feld bescheren Tore von Garcia (44.) und Joker Bellingham (80.) dem Heimteam die drei Punkte. Doch für neuerlichen Diskussionsstoff werden wohl vor allem die Geschehnisse abseits des Platzes sorgen.

Unmut bei den Real-Fans

So tauchen auf den Tribünen Protestbanner, die gegen Präsident Florentino Perez gerichtet sind, auf. Zu lesen ist unter anderem ein Banner mit der Aufforderung: "Florentino, hau ab!".

Zudem werden die Superstars Vinicius Jr. und Mbappe (nach seiner Einwechslung) von den eigenen Fans ausgebuht. Mbappe hatte sich zuletzt großen Unmut zugezogen, da er während der 0:2-Niederlage bei Barca im Prestigeduell ein Foto von seinem Sofa aus in den sozialen Medien gepostet hatte.