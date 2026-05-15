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Mbappe: "Arbeloa hat mir gesagt, ich bin der vierte Stürmer!"

Der Franzose übt Kritik an seinem eigenen Trainer. Alvaro Arbeloa dementiert einen Vorwurf und antwortet auf die Kritik.

Mbappe: "Arbeloa hat mir gesagt, ich bin der vierte Stürmer!" Foto: © GETTY
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Für Superstar Kylian Mbappe blieb nur die Bank, der Franzose wurde erst in der 69. Minute eingewechselt. Im El Clasico fehlte er am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt.

Mbappe wollte Clasico spielen

"Es ist eine Schande, dass ich El Clásico nicht spielen konnte … Ich liebe es, dieses Spiel zu spielen, ich treffe immer gegen Barça! Ich war zu 100 % bereit zu spielen. Ich will immer spielen. Aber wir kommen darüber hinweg", sagt Mbappe nach dem Spiel in der Mixed-Zone.

Auch zu seiner Jokerrolle gegen Oviedo hat er klare Worte: "Ich war bereit zu starten, aber Arbeloa hat mir gesagt, ich bin jetzt der vierte Stürmer."

Arbeloa kontert Mbappe

Ein entsprechendes Dementi kam prompt. "Ich wünschte, ich hätte vier Angreifer … Ich habe keine vier Angreifer, und ich habe so etwas nicht zu Mbappé gesagt. Er hat mich wahrscheinlich nicht verstanden", so der Real-Coach, der Mbappes Bankplatz mit einer kürzlichen Verletzung begründet.

Arbeloa macht keinen Hehl daraus, dass er keine Rücksicht auf große Starnamen nimmt. In der Vergangenheit kritisierte der Spanier öffentlich auch einen Urlaub von Mbappe mitten in der Saison.

Der Franzose meint angesprochen darauf: "Ich schaue nicht Arbeloas Pressekonferenzen. Zu Hause habe ich französisches Fernsehen, kein spanisches Fernsehen."

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