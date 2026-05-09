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Nach Eklat: So bestraft Real Valverde und Tchouameni

Die beiden Mittelfeldspieler gerieten nicht nur verbal aneinander. Jetzt ist auch das Strafmaß bekannt.

Nach Eklat: So bestraft Real Valverde und Tchouameni Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bei Real Madrid herrscht weiterhin dicke Luft!

Die beiden Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni und Federico Valverde gerieten in den letzten Tagen zwei Mal aneinander. Beim zweiten Mal eskalierte das ganze und Valverde musste mit einer Platzwunde und einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert werden (Alle Infos >>>).

Mittlerweile hat sich auch Valverde selbst zur Auseinandersetzung geäußert und betont: "Er hat mich nicht geschlagen" >>>

Tchouameni gegen Barca dabei

Real Madrid hat die beiden Streithähne nun mit einer Geldstrafe von 500.000 Euro belegt. Sportlich haben die Beiden aber nichts zu befürchten, auch weil sie sich entschuldigt haben, heißt es.

Während Valverde den anstehenden Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) aufgrund der Kopfverletzung verpassen wird, steht Tchouameni im Aufgebot.

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