Meister Barca mit Pleite bei Nachzügler Deportivo Alavés

Meister FC Barcelona unterliegt am 36. Spieltag von LaLiga mit 0:1 gegen Deportivo Alavés.

Hansi Flicks Elf dominiert das Geschehen zwar optisch, doch Ibrahim Diabate (45.+1) sorgt nach Vorlage von Antonio Blanco für den entscheidenden Siegtreffer des Außenseiters.

Die Partie beginnt wie erwartet: Barcelona reißt das Spiel an sich und verzeichnet am Ende enorme 77 Prozent Ballbesitz. Offensiv findet die Truppe um Robert Lewandowski jedoch kaum statt. Zwar versuchen sich Roony Bardghji und Marcus Rashford in Durchgang eins an Abschlüssen, beide verfehlen das Gehäuse von Alavés-Schlussmann Antonio Sivera aber deutlich. Die Basken hingegen netzen tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eiskalt zur Führung ein.

Flick bringt nach rund einer Stunde mit Ferran Torres und Pedri frische Kräfte ins Spiel. Wenig später folgen Xavi Espart Font und Joao Cancelo - ein Tor gelingt jedoch nicht.

Nach dem fixierten Meistertitel vor drei Tagen im Clásico gegen Real ist die Pleite für Barca bedeutungslos. Alavés hingegen darf sich im Kampf gegen den Abstieg über unerwartete Punkte freuen und springt auf Rang 15.