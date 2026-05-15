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Leverkusen-Coach vor Aus: Das sind mögliche Nachfolger

Der Däne wird den Verein im Sommer wohl verlassen müssen. Erste Nachfolgekandidaten gibt es bereits.

Leverkusen-Coach vor Aus: Das sind mögliche Nachfolger Foto: © getty
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Bei Bayer 04 Leverkusen deutet sich im Sommer erneut ein Umbruch auf der Cheftrainer-Position an!

Im vergangenen Sommer übernahm Erik Ten Hag die schwere Aufgabe, Erfolgscoach Xabi Alonso zu beerben. Der Niederländer wurde jedoch nach zwei Ligaspielen wieder beurlaubt.

Hjulmand vor dem Aus

Seitdem steht Kasper Hjulmand an der Seitenlinie des deutschen Bundesligisten. Vollends überzeugen konnte aber auch der Däne nicht.

Der 54-Jährige holte in 47 Spielen 24 Siege, schaffte es in der Liga aber nicht, Leverkusen auf einen Champions-League-Platz zu führen. Vor der letzten Runde liegt man nur auf Rang sechs. Die Tabelle >>>

Laut diversen Medienberichten wird Hjulmand in der kommenden Saison nicht mehr auf der Trainerbank von Leverkusen sitzen. Erste Nachfolgekandidaten kursieren bereits durch die Medien.

Das sind mögliche Nachfolger

Laut dem "kicker" kämen mit Filipe Luis, Michel und Oliver Glasner drei Kandidaten in Frage. Der Österreicher würde aber zu einem Verbleib in der Premier League tendieren. Auch deshalb ist er wohl laut "Sky" kein Kandidat.

Die anderen beiden hingegen könnten passen. Filipe Luis ist seit seiner Entlassung bei Flamengo im März ohne Arbeitgeber. Der ehemalige Verteidiger von Atletico Madrid soll gute Kontakte zu Sportchef Simon Rolfes pflegen.

Michel steht aktuell noch beim FC Girona an der Seitenlinie. Der Spanier hat beim Klub allerdings nur noch bis Sommer Vertrag. Bereits im vergangenen Sommer war er wohl Thema in Leverkusen, heißt es.

"Fussballtransfers" bringt mit Danny Röhl auch noch einen weiteren Kandidaten ins Gespräch. Der Deutsche trainiert aktuell die Glasgow Rangers und ist aber vorerst wohl nur Außenseiter.

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