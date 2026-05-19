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Sturm-Youngster im Visier von Topklubs aus Spanien und Italien

Ein junger Österreicher zeigte heuer im Trikot des Vizemeisters auf. Nun soll es Interesse von Topklubs geben.

Sturm-Youngster im Visier von Topklubs aus Spanien und Italien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz verpasste die dritte Meisterschaft in Folge nur knapp.

Im Trikot der Steirer machte ab Winter ein Youngster auf sich aufmerksam.

Luca Weinhandl (17) sammelte im Mittelfeld regelmäßig Spielminuten, bekam oft das Vertrauen von Coach Fabio Ingolitsch geschenkt.

In der UEFA Europa League debütierte er als jüngster ÖFB-Kicker aller Zeiten.

Fokus auf Sturm

Das große Potential des Österreichers bleibt auch international nicht verborgen.

Laut Transferinsider Rudy Galetti beobachten mehrere Topklubs aus Spanien, Italien und Deutschland die Situation des Youngsters.

Aktuell liege sein Fokus aber auf dem SK Sturm Graz. Über die Vertragslaufzeit in der Murstadt ist öffentlich nichts bekannt.

Weinhandl hat einen Marktwert in Höhe von zwei Millionen Euro.

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