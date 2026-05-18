Bericht: Mourinho-Rückkehr zu Real Madrid ist fix

Jose Mourinho wird auf die Trainerbank von Real Madrid zurückkehren. Das berichtet "Sky Sport" am Montag.

Demnach gibt es eine vollständige mündliche Einigung zwischen den Königlichen und dem Portugiesen. Mourinho soll bis mindestens 2028 unterschreiben.

Der 63-jährige Coach, der in dieser Saison mit Benfica die Meisterschaft verpasst hatte, hielt sich bezüglich eines Engagements bei Real Madrid zuletzt noch bedeckt. Mourinhos Vertrag in Portugal läuft im kommenden Jahr aus, er soll eine Ausstiegsklausel beinhalten.

Zwei CL-Titel

Der zweifache Champions-League-Sieger (Porto 2004 und Inter 2010) coachte Real Madrid bereits zwischen 2010 und 2013. Mit den Madrilenen holte er Pokal (2011), Superpokal und Meisterschaft (jeweils 2012).

Zudem wurde der Portugiese vier Mal als Welttrainer des Jahres ausgezeichnet (2003, 2004, 2009 und 2011).

Die aktuelle Saison wird Real Madrid unter dem glücklosen Trainer Alvaro Arbeloa ohne Titel beenden.