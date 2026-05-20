Wels-Akteur gelingt mit 29 Jahren Sprung in die Bundesliga

Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau präsentiert Albin Gashi (29) als Neuzugang.

Wie LAOLA1 bereits vorab berichtete, zieht es den Offensiv-Mann nach einer starken Saison in der ADMIRAL 2. Liga beim FC Hertha Wels ins Ländle. Er unterschreibt am Rhein einen Vertrag bis 2028.

Damit könnte er erstmals in seiner Karriere Bundesliga-Einsätze sammeln. Bereits 186 Mal lief er in seiner Karriere in der Zweitklassigkeit auf.

Gashi stand zwar zu Beginn seiner Karriere zwischenzeitlich im Kader der Profis des SK Rapid, für einen Einsatz reichte es aber nie.

Gashi überzeugte in Wels

"Albin hat in der vergangenen Saison mit 22 Scorerpunkten eindrucksvoll bewiesen, dass er zu den Topspielern der zweiten Liga zählt. Gleichzeitig möchte er nun die Chance nutzen, seine Qualitäten auch in der Bundesliga unter Beweis zu stellen", so Sportdirektor Dieter Alge.

Nach einer erfolgreichen Saison in Wels (13 Tore und neun Assists in 31 Spielen) wartet jetzt die Belohnung. Gashi wechselte im Sommer von der Admira nach Oberösterreich, hatte maßgeblichen Anteil an einem starken Frühjahr. Wels als Aufsteiger fast Frühjahresmeister: "Sind sehr zufrieden" >>>

Neben den 29-Jährigen wird auch Karim Conte (Wels) mit einem Wechsel zur Lustenauer Austria in Verbindung gebracht.