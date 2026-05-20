Baumgartner vor WAC-Abschied? "Sind sehr weit auseinander!"

Am Ende schaffte der WAC nach einer turbulenten Saison den Klassenerhalt, erreichte sogar das ligainterne Europacupplayoff. Dort zog man im Halbfinale bei der SV Ried aber den Kürzeren >>>

Seine Abschiedsvorstellung könnte Kapitän Dominik Baumgartner gegeben haben. Sein Vertrag läuft aus. "Ich kann es noch nicht sagen. Es ist beides möglich. Es kann sein, dass es heute mein letztes Spiel für den WAC war. Wir waren in Gesprächen, bis jetzt sind wir sehr weit auseinander. So ehrlich muss ich auch sein. Schauen wir, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Es gibt mehrere Möglichkeiten für mich", so der 29-Jährige bei "Sky".

Zwei weitere Verträge sollen verlängert werden

Auch Präsident Dietmar Riegler kommentiert die Angelegenheit. "Wir haben natürlich Gespräche geführt. Wir haben ihm ein Angebot vorgelegt und es ist noch keine Reaktion gekommen. Das höre ich zum ersten Mal."

Verlängert werden sollen auch die auslaufenden Verträge von Simon Piesinger und Markus Pink.

Weissman vor Rückkehr?

Geredet werden dürfte auch mit Shon Weissman. Nach dem Bundesliga-Abstieg von Blau-Weiß Linz wird dieser wohl den Donaupark verlassen, 2019/20 wurde er als WAC-Angreifer mit 30 Toren Torschützenkönig in der ADMIRAL Bundesliga.

"Wir werden miteinander reden", gibt sich Riegler dazu offen.