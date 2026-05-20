2024/25 konnte Arne Slot sofort beim FC Liverpool überzeugen, in seiner Premiersaison holte der Niederländer gleich die Premier League an die Anfield Road.

In der noch laufenden Saison hatten die "Reds" mit dem Titelkampf, den mittlerweile Arsenal für sich entscheiden konnte, nichts zu tun.

Gerüchte über Europa-Rückkehr

Mit Rang fünf ist man gerade noch so in den Plätzen für die UEFA Champions League, einen Spieltag vor Schluss hat der Klub eine Lücke von 23 Punkten zur Spitze aufgerissen.

Es ist also gut möglich, dass die Verantwortlichen handeln, Arne Slot spürte zuletzt noch das Vertrauen >>>

In den Medien werden aber bereits Nachfolger gehandelt. Laut "TeamTalk" gehört auch Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle dazu. Der Deutsche holte gemeinsam mit seinem Tiroler Co Alexander Hauser zwei Mal in Folge mit Al Ahli die asiatische Ausgabe der Champions League. Zuletzt wurden vermehrt Gerüchte über eine Europa-Rückkehr laut >>>

Zwei weitere Deutsche gehandelt

Neben Jaissle werden Sebastian Hoeneß (Stuttgart) und DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann genannt. Weiters stehe Andoni Iraola (Bournemouth) auf der Liste. Der Spanier ist aktuell mit seinem Klub Sechster.

Aktuell nicht zurückkehren wird hingegen Xabi Alonso, der Spanier wechselt zum FC Chelsea >>>