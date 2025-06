Milan-Verteidiger steht vor Rückkehr nach Madrid

Bereits 2007 wechselte Theo Hernandez als damals Neunjähriger in die Jugend von Atletico Madrid. Mit Ausnahme von elf Einsätzen in der UEFA Youth League lief der Linksverteidiger jedoch nie für die Profis auf.

Deshalb zog es den gebürtigen Franzosen nach einer Leihe zu Deportivo Alaves im Sommer 2017 für 24 Millionen Euro zum großen Stadtrivalen Real Madrid. Auch dort konnte er sich nicht festspielen, weswegen er nach einer Leihe zu Real Sociedad schließlich 2019 in die Serie A zur AC Milan wechselte.

Für die "Rossoneri" machte Hernandez in sechs Jahren 262 Spielen und entwickelte sich zum französischen Nationalspieler und einem der besten Linksverteidiger der Welt. Jetzt, acht Jahre nach seinem Abgang von Atletico, steht der mittlerweile 27-Jährige vor einer Rückkehr zu seinem Jugendverein.

Einigung erzielt - 23 Millionen Euro an Ablöse

Zuerst berichtete Transferexperte Matteo Moretto von einer Einigung zwischen Hernandez und dem spanischen Spitzenklub. Laut "La Republica" soll es nun auch eine Übereinkunft zwischen den beiden Klubs geben.

Atletico überweise dem Bericht zufolge 23 Millionen Euro an Ablöse für den Franzosen. Zuletzt stand auch ein Wechsel in die Wüste zu Al-Hilal im Raum, der 27-Jährige habe einen Transfer aber abgelehnt. Sein Vertrag in Mailand is noch bis Sommer 2026 gültig.

In der abgelaufenen Saison hatte Hernandez mit Formschwankungen zu kämpfen, weswegen eine vorzeitige Vertragsverlängerung ins Stocken geriet. Zudem sollen die Gehaltsvorstellungen des Linksfußes zu hoch gewesen sein.

Sie kickten sowohl für Atletico als auch Real Madrid