Italienischer Topklub angelt nach Klinsmann-Sohn

Aktuell ist Jonathan Klinsmann, Sohn vom ehemaligen DFB-Trainer Jürgen, noch für Cesena in der Serie B aktiv. Bald könnte der 28-Jährige aber ins italienische Oberhaus wechseln.

Wie Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtet, soll sich Topklub Lazio Rom mit einer Verpflichtung des gebürtigen Münchners beschäftigen, der mittlerweile für die USA spielt, dort zuletzt auch ins Nationalteam einberufen wurde.

Weil Ersatztorhüter Christos Mandas bei den Römern vor einem Winter-Abschied steht, sucht Lazio eine neue Nummer zwei hinter Stammkeeper Ivan Provedel. Klinsmann, der im Dienste Cesenas in der Serie B überzeugt, gilt als einer von drei Kandidaten. Neben ihm werden auch Lorenzo Palmisani von Frosinone Calcio sowie Filip Stankovic vom FC Venezia als Nachfolger für Mandas gehandelt.

Die Karriere von Klinsmann erlebte in den vergangenen Jahren wieder einen Aufschwung. Nach seinem Profidebüt für Hertha BSC im Jahr 2017 und einer unglücklichen Leihe in die Schweiz wechselte der 28-Jährige in die US-amerikanische Profiliga MLS, wo er sich bei LA Galaxy aber nicht durchsetzen konnte. 2024 folgte der überraschende Schritt nach Cesena - damals noch Drittligist.

Mögliche WM-Teilnahme

Nach dem Aufstieg in die Serie B ist das Team aus der Emilia-Romagna auch dort im Aufstiegskampf dabei, rangiert derzeit auf Rang fünf. Klinsmann kommt in dieser Saison bisher auf 21 Einsätze, kassierte dabei 22 Gegentore und spielte vier Mal zu Null.

Zuletzt wurde er zwei Mal in Folge in den Kader der US-amerikanischen Nationalmannschaft einberufen, wo er allerdings nicht zum Einsatz kam. Hoffnungen auf einen Platz im WM-Kader darf sich der Münchner bei weiterhin starken Leistungen aber durchaus machen.