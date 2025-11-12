Unlängst stattete Lionel Messi dem neu erbauten Spotify Camp Nou seines Jugendklubs FC Barcelona einen Überraschungsbesuch ab (hier nachlesen >>>).

Ein entsprechender "Instagram"-Post des Superstars ließ Spekulationen zu einer Rückkehr ins Barca-Trikot zu. "Hoffentlich kann ich eines Tages zurückkehren, und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte ...", schrieb der Superstar darunter.

Der Argentinier hat bei Inter Miami noch einen Vertrag bis 2028. Zuletzt wurde spekuliert, ob Messi per Leihe in der MLS-Pause nach Europa zurückkehrt, um sich mit Spielpraxis auf die WM vorzubereiten. Ein türkischer Klub liebäugelt offen damit >>>

Klare Absage von Laporta

Aufgrund des Postings des Superstars dürften auch die Hoffnungen mancher Barcelona-Fans auf ein Leih-Comeback der Vereinslegende aufgekeimt sein.

Präsident Joan Laporta erteilt besagtem Szenario nun aber eine Absage. "Bei allem Respekt vor Messi, unseren Spielern und unseren Mitgliedern ist es nicht an der Zeit über unrealistische Szenarien zu spekulieren", so Laporta gegenüber "Catalunya Radio".

Dass "La Pulga" sportlich nach wie vor eine Bereicherung für die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick sein könnte, stellt der 38-Jährige in der laufenden MLS-Saison eindrucksvoll unter Beweis. Nach 31 Spielen steht Messi bei 34 Toren und 17 Assists.