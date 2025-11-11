Ex-Salzburg-Star im Fokus von Real Madrid

Dominik Szoboszlai ist beim FC Liverpool einer der Lichtblicke in einer bisher eher durchwachsenen Saison der "Reds".

Der Ungar verpasste in den bisher 16 Saisonspielen, in denen er auf dem Feld stand, noch keine einzige Spielminute. Dabei kam er sowohl auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld als auch auf der für ihn ungewohnten Rechtsverteidigerposition zum Einsatz. Überall konnte er bisher überzeugen.

Die Leistungen des ehemaligen Salzburgers rufen andere Topklubs auf den Plan. Laut der spanischen "as" sollen sowohl Real Madrid als auch Manchester City am 25-Jährigen interessiert sein. Vor allem die aktuelle Vertragssituation soll die Topklubs positiv stimmen.

Gehalt nicht auf dem Niveau von ähnlichen Spielertypen

Szoboszlai soll bei Liverpool aktuell rund 130.000 Euro pro Woche verdienen. Andere Spieler mit einer ähnlichen Rolle in ihrem Verein, wie Jude Bellingham, Bruno Fernandes oder Jamal Musiala, verdienen demnach teilweise das Dreifache des Ungarn.

Real und City seien bereit, deutlich mehr an Gehalt zu zahlen. Allerdings sollen auch die "Reds" bereit sein, den Mittelfeldspieler für seine Leistung zu belohnen.

Dem Bericht der "as" zufolge, will Liverpool den eigentlich bis 2028 laufenden Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2030 verlängern. Eine ordentliche Gehaltserhöhung würde damit einhergehen.