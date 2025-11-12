NEWS

Modric: Milan trifft wohl Zukunftsentscheidung

Der Vertrag des Kroaten läuft bis Saisonende, dieser zeigt aber nach wie vor groß auf.

Modric: Milan trifft wohl Zukunftsentscheidung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Auch mit 40 Jahren zeigt Luka Modric nach wie vor groß auf.

Bei seinem neuen Klub AC Milan hat sich der Kroate festgespielt.

Sein Vertrag läuft bis Saisonende, die Mailänder dürften aber, wie Transferinsider Nicolo Schira berichtet, das Arbeitspapier per Vertragsoption um eine weitere Spielzeit bis 2027 verlängern.

Dann wäre Modric bereits 42 Jahre alt. Im Sommer zog es den Ex-Spurs-Kicker nach 13 Jahren bei Real Madrid ablösefrei zu den "Rossoneri".

In der italienischen Serie A steht der Mittelfeld-Haudegen nach elf Spieltagen bei elf Startelfeinsätzen, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen.

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) AC Milan Luka Modric