Lionel Messi kehrte ins Camp Nou zurück

Superstar Lionel Messi machte sich beim FC Barcelona zur Vereinslegende. Der Argentinier ist mittlerweile im Dienst von Inter Miami. Jetzt hat der Offensiv-Mann seine alte Wirkungsstätte besucht, er ließ sich das neu renovierte Spotify Camp Nou zeigen.

"Gestern Abend kehrte ich an einen Ort zurück, den ich von ganzem Herzen vermisse. An einen Ort, an dem ich unendlich glücklich war, an dem ihr mir tausendmal das Gefühl gegeben habt, der glücklichste Mensch der Welt zu sein", verlautbarte der Superstar auf "Instagram" und postete Fotos am Rasen seines ehemaligen Arbeitgebers.

Messi will "eines Tages zurückkehren"

Die weiteren Zeilen lassen die Herzen der Blaugrana-Fans wohl höher schlagen. "Hoffentlich kann ich eines Tages zurückkehren, und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte ...", spielt Messi auf eine möglicherweise langfristige Rückkehr an.

Aktuell liebäugelt ein Verein aus der Türkei offenkundig mit einer Leihe des Argentiniers (hier nachlesen >>>). In den USA gibt es nämlich eine viermonatige Spielpause.

Erst im Oktober hat Messi seinen Vertrag bei Inter Miami bis 2028 verlängert.