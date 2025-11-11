NEWS

Karriereende? Ronaldo beruhigt seine Fans

Den bis 2027 laufenden Vertrag bei Al-Nassr wird er wohl erfüllen. Die WM 2026 werde aber – sollte sich Portugal qualifizieren – seine letzte sein.

Nach der zuletzt getätigten Rücktrittsankündigung hat Cristiano Ronaldo seine Fans etwas beruhigt.

Er werde seine Fußballschuhe "vielleicht in ein, zwei Jahren" an den Nagel hängen, sagte Portugals Rekordtorschütze bei einem Medientermin am Dienstag. In der Vorwoche hatte der 40-Jährige angemerkt, "bald" einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere ziehen zu wollen.

Seinen millionenschweren Vertrag beim saudischen Klub Al-Nassr wird Ronaldo aller Voraussicht nach erfüllen. Bis 2027 ist er an den Klub aus Riad gebunden. Er fühle sich körperlich sehr gut, merkte Ronaldo an.

Sein Blick ist bereits auf Nordamerika gerichtet. Portugal könnte das WM-Ticket am Donnerstag mit einem Auswärtssieg in Irland lösen. Es werde "definitiv" seine letzte WM, betonte Portugals 143-facher Teamtorschütze. "Ich bin dann schon 41 Jahre alt."

