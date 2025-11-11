Yamal aus Spaniens Teamcamp entlassen - Verband verärgert

Lamine Yamal steht Spaniens Nationalmannschaft in den abschließenden Spielen der WM-Qualifikation nicht zur Verfügung!

Barcelonas Jungstar wurde am Dienstag aus dem Teamcamp entlassen, nachdem er sich am Vortag einer Behandlung an seiner lädierten Leiste unterzogen hatte. Das offenbar nicht angekündigte Vorgehen von Yamal und dem FC Barcelona zog Kritik des spanischen Fußballverbandes RFEF nach sich.

Schon länger Leistenbeschwerden

Der 18-jährige Angreifer laboriert schon länger an Leistenbeschwerden und versäumte in den vergangenen Wochen bereits fünf Spiele in der Liga sowie in der Champions League. Am Sonntag stand er beim 4:2 von Barcelona in Vigo auf dem Rasen.

Wie der RFEF bekannt gab, wurde der medizinische Betreuerstab des Verbandes über Einzelheiten des Eingriffs erst am späten Montagabend informiert.

Barcelona schon länger im Clinch mit Verband

Zum Wohle der Gesundheit des Spielers habe man entschieden, diesen aus dem Aufgebot zu entlassen. Die empfohlene Ruhepause nach einem solchen Eingriff betrage sieben bis zehn Tage, so der Verband.

Spanien trifft am Samstag und kommenden Dienstag auf Georgien und die Türkei. Die Gruppe führt der Europameister aktuell an. Barcelonas Trainer Hansi Flick hatte im September den Verband kritisiert, nachdem Yamal laut Ansicht der Katalanen trotz seiner Blessur im Team eingesetzt wurde.

Teamchef Luis de la Fuente sagte in einer ersten Reaktion im Interview des Radiosenders RNE: "Das ist nicht unbedingt normal, ich habe eine solche Situation noch nie erlebt. Es hat mich überrascht, wie jeden anderen auch."

Auf Anfrage der Sportzeitung "AS" und von anderen spanischen Fachmedien betonte der FC Barcelona unterdessen, der Klub habe das Recht, den Spieler zu schützen und von den von ihm gewählten Ärzten behandeln zu lassen.