Scheiblehner lockt wohl Ex-ÖFB-Nationalspieler in die Schweiz

Der Linksverteidiger zeigte vergangene Saison in der ADMIRAL Bundesliga durchaus auf. Jetzt geht es für ihn angeblich in die Schweiz.

Scheiblehner lockt wohl Ex-ÖFB-Nationalspieler in die Schweiz Foto: © GEPA
Seit Sommer ist Gerald Scheiblehner bei Grashoppers unter Vertrag. Zuletzt lockte der Linzer mit Gerald Messner (U21-Trainer) einen Österreicher in die Schweiz.

Jetzt dürfte der Cheftrainer auch in seinem Spielerkader bald einen Landsmann haben. Wie "Sky" berichtet, zieht es den vereinslosen Maximilian Ullmann nach Zürich. Demnach wird der Deal zeitnah bestätigt.

Abflug aus Schwechat

Berater Max Hagmayr postete auf "Instagram" bereits ein gemeinsames Bild vom Flughafen in Schwechat, Ziel dürfte die Schweiz sein.

Im Sommer 2024 wechselte Ullmann aus Venezia zum WAC, zählte bei den Lavanttalern in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern. Seit Sommer ist der 29-Jährige vereinslos.

Der einfache ÖFB-Nationalspieler spielte in seiner Profikarriere neben Venezia und WAC für Magdeburg, Rapid und den LASK.

