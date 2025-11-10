Bereits im vergangenen Transfersommer war Galatasaray Istanbul sehr aktiv.

Mit den Verpflichtungen von Victor Osimhen, Leroy Sane und Ilkay Gündogan konnte der Klub gleich drei große Namen nach Istanbul lotsen. Doch nun kursiert ein Gerücht über den größten Namen, den es im Weltfußball gibt.

Wie mehrere türkische Medien berichten, soll Galatasaray an keinem Geringeren als Lionel Messi interessiert sein.

Leihe im Frühjahr?

Messi verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bei Inter Miami. Allerdings geht die MLS-Saison bereits im Dezember zu Ende, die neue Saison startet dann erst wieder im März.

Um seine Form und Fitness zu halten, könnte der Argentinier im Hinblick auf die WM 2026 über eine Leihe in der viermonatigen Pause nachdenken.

Gala-Präsident: "Man kann die Messi-Frage stellen"

Dursun Özbek, Präsident des türkischen Rekordmeisters, äußerte sich kürzlich gegenüber der türkischen "Fanatik": "Wir haben ein sehr erfolgreiches Team. Unser Anspruch ist mittlerweile sehr groß. Unser wirtschaftliches Level erlaubt uns mittlerweile solche Transfers. Man kann die Messi-Frage stellen, aber alles muss in unserem finanziellen Rahmen stattfinden."

Sollte der Wechsel tatsächlich zustande kommen, wäre Messi nicht der erste MLS-Profi, der per Leihe zurück nach Europa kehrt. Unter anderem kehrten Thierry Henry (FC Arsenal) und David Beckham (AC Milan) für einige Monate zurück nach Europa.