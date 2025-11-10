NEWS

Zurück nach Europa? CL-Klub will Messi verpflichten

Der Argentinier könnte sich vor der WM 2026 in Europa fit halten wollen.

Zurück nach Europa? CL-Klub will Messi verpflichten Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bereits im vergangenen Transfersommer war Galatasaray Istanbul sehr aktiv.

Mit den Verpflichtungen von Victor Osimhen, Leroy Sane und Ilkay Gündogan konnte der Klub gleich drei große Namen nach Istanbul lotsen. Doch nun kursiert ein Gerücht über den größten Namen, den es im Weltfußball gibt.

Wie mehrere türkische Medien berichten, soll Galatasaray an keinem Geringeren als Lionel Messi interessiert sein.

Leihe im Frühjahr?

Messi verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bei Inter Miami. Allerdings geht die MLS-Saison bereits im Dezember zu Ende, die neue Saison startet dann erst wieder im März.

Um seine Form und Fitness zu halten, könnte der Argentinier im Hinblick auf die WM 2026 über eine Leihe in der viermonatigen Pause nachdenken.

Gala-Präsident: "Man kann die Messi-Frage stellen"

Dursun Özbek, Präsident des türkischen Rekordmeisters, äußerte sich kürzlich gegenüber der türkischen "Fanatik": "Wir haben ein sehr erfolgreiches Team. Unser Anspruch ist mittlerweile sehr groß. Unser wirtschaftliches Level erlaubt uns mittlerweile solche Transfers. Man kann die Messi-Frage stellen, aber alles muss in unserem finanziellen Rahmen stattfinden."

Sollte der Wechsel tatsächlich zustande kommen, wäre Messi nicht der erste MLS-Profi, der per Leihe zurück nach Europa kehrt. Unter anderem kehrten Thierry Henry (FC Arsenal) und David Beckham (AC Milan) für einige Monate zurück nach Europa.

Mehr zum Thema

Überragender Messi hievt Inter Miami ins Conference-Semifinale

Überragender Messi hievt Inter Miami ins Conference-Semifinale

International
Legte sich mit Fans an: Scheiblehner mit Würsten beworfen

Legte sich mit Fans an: Scheiblehner mit Würsten beworfen

International
2
Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter

Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter

Bundesliga
3
Bangen um Starspieler: Sorgen bei Oliver Glasner

Bangen um Starspieler: Sorgen bei Oliver Glasner

Premier League
Friedl in ungeliebter Position? "Kein Wunschkonzert"

Friedl in ungeliebter Position? "Kein Wunschkonzert"

Deutsche Bundesliga
2
Florucz-Tor reicht Saint-Gilloise nicht zum Sieg

Florucz-Tor reicht Saint-Gilloise nicht zum Sieg

International
3
Lewandowski-Hattrick! Barca verkürzt Rückstand auf Real

Lewandowski-Hattrick! Barca verkürzt Rückstand auf Real

La Liga
3
Kommentare

Kommentare

Transfermarkt Fußball Fußball International Türkei (Fußball) Süper Lig Gerüchteküche Lionel Messi Inter Miami Galatasaray SK