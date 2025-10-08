Suche
    news

    Startrainer möchte ÖFB-Legionär zu Topklub lotsen

    Mit seinen starken Leistungen beim FC Elche hat David Affengruber das Interesse mehrerer namhafter Klubs auf sich gezogen.

    Startrainer möchte ÖFB-Legionär zu Topklub lotsen Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der FC Elche ist die positive Überraschung in LaLiga. Das Team von Eder Sarabia hat erst eine Niederlage einstecken müssen. ÖFB-Legionär David Affengruber hat mit seinen starken Leistungen großen Anteil am Höhenflug des Aufsteigers.

    Wie Transferexperte Ekrem Konur auf "X" berichtet, soll Atlético Madrid ein Auge auf den 24-jährigen Österreicher geworfen haben. Startrainer Diego Simeone soll Affengruber als mögliche Verstärkung für den Winter ausgemacht haben. Doch auch der FC Sevilla und Betis Sevilla sollen um den österreichischen Abwehrspieler buhlen.

    Laut dem Bericht soll der FC Elche eine Ablöse in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro fordern. Der Vertrag des Niederösterreichers beim Aufsteiger läuft im kommenden Sommer aus, demnach besteht im Winter die letzte Möglichkeit auf eine Ablöse.

    Affengruber ins ÖFB-Team?

    Affengruber ins ÖFB-Team? "Aufgefallen, aber..."

    ÖFB-Nationalteam - A Team

    Mehr zum Thema

    Affengruber fliegt vom Platz! Erste Niederlage für Elche

    Affengruber fliegt vom Platz! Erste Niederlage für Elche

    Spanien - La Liga
    5
    Früher Platzverweis: Atletico nur mit Remis gegen Celta

    Früher Platzverweis: Atletico nur mit Remis gegen Celta

    Spanien - La Liga
    FC Barcelona mit deutlicher Niederlage gegen Sevilla

    FC Barcelona mit deutlicher Niederlage gegen Sevilla

    Spanien - La Liga
    4
    UEFA willigt ein: Barcelona spielt Ligaspiel in den USA

    UEFA willigt ein: Barcelona spielt Ligaspiel in den USA

    Spanien - La Liga
    25
    Bereit für den Clasico? Yamal soll bald wieder spielen

    Bereit für den Clasico? Yamal soll bald wieder spielen

    Spanien - La Liga
    Dritter Sieg! Affengruber und Elche bleiben ungeschlagen

    Dritter Sieg! Affengruber und Elche bleiben ungeschlagen

    Spanien - La Liga
    8
    Sorge beim FC Barcelona! Youngster muss erneut pausieren

    Sorge beim FC Barcelona! Youngster muss erneut pausieren

    Spanien - La Liga
    Grbic-Tor und Scheiblehner-Sieg mit Grasshoppers im Derby

    Grbic-Tor und Scheiblehner-Sieg mit Grasshoppers im Derby

    Schweiz

    Kommentare