Der FC Elche ist die positive Überraschung in LaLiga. Das Team von Eder Sarabia hat erst eine Niederlage einstecken müssen. ÖFB-Legionär David Affengruber hat mit seinen starken Leistungen großen Anteil am Höhenflug des Aufsteigers.

Wie Transferexperte Ekrem Konur auf "X" berichtet, soll Atlético Madrid ein Auge auf den 24-jährigen Österreicher geworfen haben. Startrainer Diego Simeone soll Affengruber als mögliche Verstärkung für den Winter ausgemacht haben. Doch auch der FC Sevilla und Betis Sevilla sollen um den österreichischen Abwehrspieler buhlen.

Laut dem Bericht soll der FC Elche eine Ablöse in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro fordern. Der Vertrag des Niederösterreichers beim Aufsteiger läuft im kommenden Sommer aus, demnach besteht im Winter die letzte Möglichkeit auf eine Ablöse.

