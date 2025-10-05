Affengruber fliegt vom Platz! Erste Niederlage für Elche

David Affengruber fliegt bei der ersten Liga-Niederlage des FC Elche vom Platz!

Am achten Spieltag der spanischen LaLiga muss sich Elche nach sieben ungeschlagenen Spielen erstmals geschlagen geben. Deportive Alaves gewinnt zu Hause mit 3:1.

Die erste Halbzeitist von Taktik geprägt und bleibt torlos. Alaves agiert druckvoller und erarbeitet sich eine Serie von Eckbällen, bleibt im Abschluss aber ungefährlich. Elche verbucht nach einer halben Stunde die einzig klare Chance bis zur Pause.

Gegentor, Affengruber-Rot, Gegentor

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Partie deutlich an Fahrt auf, die entscheidenden Szenen spielen sich jedoch erst in der Schlussviertelstunde ab.

In der 76. Minute verwandelt der eingewechselte Carlos Vicente einen Elfmeter souverän zur 1:0-Führung für Alaves.

Nur drei Minuten später schwächt sich Elche selbst: Bei einem Konter, nur kurz nach dem 0:1, kommt Affengruber bei seiner Grätsche gegen Martinez zu spät. Da der Österreicher auch noch letzter Mann ist, sieht er folgerichtig Glattrot! Für den 24-Jährigen ist es die erste Rote Karte in seiner Karriere.

Die numerische Überlegenheit nutzen die Hausherren eiskalt aus und erhöhen durch Toni Martinez, nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Carles Alena, auf 2:0 (81.).

Zwei Tore in den Schlussminuten

Eder Sarabias Truppe beweist aber Moral und kommt in der Nachspielzeit durch Andre Silva noch zum Anschlusstreffer (90+3.). Die Hoffnung der Gäste auf einen Punktgewinn zerstört Lucas Boye jedoch postwendend, als er – erneut nach Assist von Alena – mit dem 3:1 den Schlusspunkt setzt (90+5.).

Am Ende feiert Deportivo Alaves einen verdienten Heimsieg und rückt in die obere Tabellenhälfte vor. Für Elche endet damit die Serie ungeschlagener Spiele, das Team bleibt dank des starken Saisonstarts aber in der Spitzengruppe der Liga.