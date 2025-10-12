Suche
    Medienbericht: Lewandowski vor Barca-Aus

    Der Pole könnte die Katalanen im Sommer ablösefrei verlassen. Nachfolgekandidaten werden bereits gehandelt.

    Für Torjäger Robert Lewandowski ist nach der Saison offenbar Schluss beim spanischen Meister FC Barcelona!

    Wie die Zeitung "Sport" berichtet, soll der auslaufende Vertrag des 37-jährigen Polen nicht mehr verlängert werden. Bei den Katalanen habe bereits die Suche nach einem Nachfolger begonnen.

    Der siebenfache deutsche Bundesliga-Torschützenkönig spielt seit 2022 für Barça und hat auch in dieser Saison mit vier Toren in sieben Ligaspielen seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt.

    Flick plant eine Neuausrichtung der Mannschaft

    Sein Alter und die Tatsache, dass er nicht mit dem gleichen Tempo wie seine Mitspieler die Gegner unter Druck setzen kann, sollen jedoch die Gründe für eine Neuausrichtung sein.

    Als Nachfolger wird der Kameruner Etta Eyong von UD Levante gehandelt, der mit Ferran Torres um den Platz in der Sturmmitte konkurrieren könnte.

    Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez von Atlético Madrid wurde in der Vergangenheit auch mit Barça in Verbindung gebracht, soll aber mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro für den finanziell angeschlagenen Klub nicht finanzierbar sein.

