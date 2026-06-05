Die zehn ältesten Spieler der WM 2026

Gleich mehrere Legenden des Weltfußballs wollen ihre Karriere mit einem weiteren großen Turnier krönen, während andere Oldies erstmals überhaupt WM-Luft schnuppern.

Auffällig: Gleich sechs der zehn ältesten Spieler des Turniers sind Torhüter.

LAOLA1 zeigt die zehn ältesten Akteure der Weltmeisterschaft 2026.