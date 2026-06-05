Die zehn ältesten Spieler der WM 2026

10. Hernan Galindez (Ecuador)
Der Schlussmann war bereits bei der WM 2022 in Katar die Nummer eins Ecuadors. Auch bei der diesjährigen Endrunde dürfte Galindez den Vorzug gegenüber seinen jüngeren Konkurrenten erhalten.
9. Yuto Nagatomo (Japan)
Der Linksverteidiger zählt seit seinem Debüt im Jahr 2008 zum Inventar der japanischen Nationalmannschaft.
Seit der WM 2010 stand Nagatomo in jedem einzelnen WM-Aufgebot der "Samurai Blue". Sportlich spielt der 39-Jährige mittlerweile eine kleinere Rolle, innerhalb der Mannschaft gilt er aber weiterhin als enorm wichtiger Führungsspieler und Stimmungsmacher.
8. Fernando Muslera (Uruguay)
Eigentlich hatte Fernando Muslera seine Nationalteam-Karriere nach der WM 2022 bereits beendet.
Doch Teamchef Marcelo Bielsa überzeugte den Routinier zu einem Comeback. Damit steht der Torhüter vor seiner fünften Weltmeisterschaft. Sein größter Erfolg ist der vierte Platz bei der WM 2010 in Südafrika.
7. Vozinha (Kap Verde)
Zum ersten Mal überhaupt hat sich Kap Verde für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.
Eine Schlüsselfigur auf dem Weg dorthin war Torhüter Vozinha. Der mittlerweile 40-Jährige hütet seit 14 Jahren das Tor des Inselstaates und zählt zu den Rekordspielern seines Landes.
6. Manuel Neuer (Deutschland)
Nach der Heim-Europameisterschaft 2024 hatte Manuel Neuer seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt.
Für die Weltmeisterschaft 2026 ließ sich der Weltmeister von 2014 allerdings noch einmal zu einem Comeback überreden. Für den Bayern-Keeper ist es bereits die fünfte WM-Teilnahme.
5. Edin Dzeko (Bosnien-Herzegowina)
Als Bosnien-Herzegowina 2014 erstmals an einer Weltmeisterschaft teilnahm, war Edin Dzeko bereits der große Star der Mannschaft.
Zwölf Jahre später führte der Rekordtorschütze sein Land erneut zur WM. Nach dem Vorrunden-Aus bei der Premiere soll diesmal erstmals der Einzug in die K.-o.-Phase gelingen.
4. Luka Modric (Kroatien)
Für viele Experten ist Luka Modric der beste kroatische Fußballer aller Zeiten.
Der Mittelfeld-Maestro führte Kroatien 2018 sensationell ins WM-Finale und holte vier Jahre später zusätzlich den starken dritten Platz. Die Weltmeisterschaft 2026 könnte der letzte große Auftritt des mittlerweile 40-Jährigen im Nationalteam sein.
3. Guillermo Ochoa (Mexiko)
Für den Kult-Torhüter ist es bereits die sechste Weltmeisterschaft.
Während Ochoa bei den Turnieren 2006 und 2010 noch ohne Einsatz blieb, war er zwischen 2014 und 2022 drei Mal in Folge Mexikos Nummer eins. Auch diesmal stehen die Chancen auf einen Stammplatz gut, nachdem Luis Malagon verletzungsbedingt ausfällt.
2. Cristiano Ronaldo (Portugal)
Der portugiesische Superstar schreibt bei dieser WM Geschichte.
Nach den Turnieren 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022 ist es bereits Ronaldos sechste Weltmeisterschaft – ein neuer Rekord. In bislang 22 WM-Spielen erzielte CR7 acht Treffer. Auffällig: In der K.-o.-Phase wartet die portugiesische Ikone noch immer auf ihr erstes WM-Tor.
1. Craig Gordon (Schottland)
Der älteste Spieler der WM 2026 kommt aus Schottland.
Für Craig Gordon ist es eine ganz besondere Geschichte. Da die Schotten zuletzt 1998 bei einer Weltmeisterschaft vertreten waren, erlebt der Torhüter mit 43 Jahren tatsächlich seine erste WM-Endrunde.
Sollte der Teamkollege von ÖFB-Legionär Michael Steinwender bei Heart of Midlothian zum Einsatz kommen, würde er zum zweitältesten Spieler der WM-Geschichte aufsteigen. Älter war bislang nur der Ägypter Essam El Hadary, der bei der Weltmeisterschaft 2018 im Alter von 45 Jahren zwischen den Pfosten stand.