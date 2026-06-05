Rückkaufklausel: Inter Mailand holt Sohn von Klublegende zurück

Aleksander Stankovic kehrt von Club Brügge zu Inter Mailand zurück.

Wie die "Nerazzurri" bekanntgeben, ist die Rückkaufklausel im Vertrag des 20-Jährigen aktiviert worden. Bei seinem Jugendklub unterschreibt der Sohn von Klublegende Dejan Stankovic einen Kontrakt bis Juni 2031.

Der defensive Mittelfeldspieler ist im Sommer 2025 für 9,5 Millionen Euro nach Belgien gewechselt. Berichten zufolge sollen die Mailänder nun ein Jahr später 23 Millionen Euro an "Blauw-Zwart" überweisen.

Für Brügge hat der serbische Teamspieler in wettbewerbsübergreifend 55 Einsätzen neun Tore erzielt, weitere vier Treffer vorbereitet und hat die belgische Meisterschaft mit dem "Club" gewonnen.

Stankovic, der in Mailand auf die Welt gekommen ist, hat die Jugendabteilung von Inter durchlaufen, ehe er 2024 in den Profikader aufgenommen und direkt im Anschluss an den FC Luzern verliehen worden ist.