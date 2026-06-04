Real Madrid: Falsches Haaland-Versprechen?

Der Wahlkampf um die Präsidentschaft bei Real Madrid geht in die heiße Phase.

Am 7. Juni finden Neuwahlen statt - dem bisherigen Präsidenten Florentino Pérez, der in jüngerer Vergangenheit nicht unbedingt positiv auffiel, steht Enrique Riquelme gegenüber.

Beide Kandidaten wollen die Wählerschaft mit großen Versprechen für sich gewinnen. So kündigt etwa Perez eine offizielle Verkündung von Jose Mourinho sowie zwei Neuzugänge im Falle seiner Wiederwahl an.

Haaland zu Real?

Doch auch sein Konkurrent lässt sich nicht lumpen.

So spricht Riquelme von einer bereits erzielten Einigung mit Stürmerstar Erling Haaland. "Wenn ich gewinne, wird er für Real Madrid spielen."

Auch dessen Teamkollege Rodri soll in die spanische Hauptstadt kommen.

Dementi von Haaland

Der Haken? Haalands Vater Alfie sowie Agentin Rafaela Pimenta dementierten diese Aussagen: "Alles sehr unterhaltsam, aber nicht wahr. Wir wünschen beiden Kandidaten bei der Real-Madrid-Wahl alles Gute."

Manchester City geht noch einen Schritt weiter. Der Klub dementiert eine Einigung Haalands mit den Königlichen ebenfalls und denkt zudem rechtliche Schritte an.