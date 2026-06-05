Konkurrenz für Laimer? Bayern holt wohl deutschen WM-Fahrer

Der FC Bayern treibt noch vor der Weltmeisterschaft seine Kaderplanungen für die neue Spielzeit voran!

Mit dem flexiblen Offensivspieler Ismael Saibari von Wanner-Klub PSV Eindhoven soll man sich bereits einig sein. Jetzt steht ein zweiter Neuzugang ante portas.

Hohe Ablöse

Linksverteidiger Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt könnte in Kürze den Weg nach München finden. Laut der "Bild" und "Sky" steht der deutsche WM-Fahrer ganz oben auf der Wunschliste von Cheftrainer Vincent Kompany.

Aktuell laufen die Verhandlungen mit dem neuen Verein von Adi Hütter. Frankfurt fordert wohl bis zu 60 Millionen Euro. Mit Brown soll man sich bereits vollständig einig sein.

Brown steht bei der Eintracht noch bis 2030 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison bringt es der Außenverteidiger auf vier Tore und vier Vorlagen in 33 Bundesliga-Spielen.

Im DFB-Aufgebot

Als Belohnung wurde er von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann für die WM nominiert. Dort wird er sich mit Leipzig-Star David Raum um die Startelf duellieren.

In München würde der 22-Jährige auch als Konkurrenz zu ÖFB-Star Konrad Laimer agieren, spielte der 29-Jährige in dieser Saison immerhin 16-Mal als Linksverteidiger. Hauptkonkurrent ist aber Alphonso Davies, der in den letzten Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.